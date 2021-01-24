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    HaberlerEge Haberleri Dijital Haklar koalisyonunda
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    24.01.2021 - 00:02 |

    Dijital Haklar koalisyonunda

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dijital hakları destekleyen, geliştiren, korumayı taahhüt eden Dijital Haklar İçin Şehirler Koalisyonu’na dâhil oldu.

    Dijital Haklar koalisyonunda

    Üyeleri arasında Londra, Amsterdam, New York, Barcelona, Berlin, Moskova gibi kentlerin yer aldığı koalisyona katılan Balıkesir; dünyanın çok farklı noktalarındaki yerel yönetimlerle, dijital haklar gibi önemli bir konuda doğrudan işbirliği ve tecrübe paylaşımı yapabilecek, uluslararası etkinlikler gerçekleştirilecek. New York, Londra gibi illerle birlikte hareket edeceklerini kaydeden Başkan Yücel Yılmaz, “Balıkesir’i her alanda dünya standartlarında bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.

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