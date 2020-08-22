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    HaberlerEge Haberleri Dijital kütüphane!
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    22.08.2020 - 00:02 |

    Dijital kütüphane!

    Denizli’nin kültür ve sanat hayatına kazandırdığı yüzlerce eserle büyük takdir toplayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kültür yayınlarını resmi internet sitesinde dijital yayın olarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

    Dijital kütüphane!

    Kadim şehrin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile kente dair hiçbir yerde karşılaşılamayacak değerli bilgilerin yer aldığı dijital eserler tablet, telefon ya da bilgisayar aracılığı ile günün 24 saati, dünyanın her yerinden takip edilebiliyor. İlk etapta, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı toplam 171 kültür yayınından 119’una dijital olarak ulaşılabiliyor. 

    Başkan Osman Zolan, “Denizli’ye dair eserler kaleme alındıkça yaşamaya ve gelecek nesillere aktarılmaya devam edecek. Eserler uzun yıllar sonra kaynak kitap olacak. Şehrimizi öğrenmek isteyen herkes, çocuklarımız, öğrencilerimiz, araştırmacılar, akademisyenler kültür yayınlarımızdan faydalanacak. Tüm eser sahiplerine ve bu yürüyüşü başlatan dönemin Belediye Başkanı ve önceki dönem Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’ye teşekkür ediyorum” dedi.

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