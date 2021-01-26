Dijital oyun sektöründeki gençlere DEÜ’den destek

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) girişimci adaylarına destek verdiği Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi’nde düzenlenen Bambu Hyper Casual Oyun Hızlandırma Programı tamamlandı. Etkinliğe katılan ve oyun geliştiren 15 projeden ilk üçe girenler Bambu Oyun Demoday Ödül Töreni’nde açıklandı.

Dijital oyun pazarının sürekli gelişen bir sektör olduğunu belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Sektöre güç verecek girişimleri desteklemenin ülkemizin sosyal ve iktisadi hayatını zenginleştirmede önemli kazanımlar sağlayacağını düşünüyoruz. PC, oyun konsolu ve mobil oyunların yer aldığı küresel pazarın yılsonu itibariyle 180 milyar dolara ulaşacağına ilişkin öngörüler; ülkemizin bu pazardan daha fazla pay alabileceği gerçeğini karşımıza çıkarıyor. Genç ve dinamik bir nüfusu olan ülkemizin dijital oyun geliştirme alanında, başarı hikâyelerine odaklanması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

15 projeden; Furkan Enes Apaydın, Yekta Sarıoğlu- Purple Kanvas birinci; Cem Erdoğan, Olcay Akdağ, Doğa Akın, Seda Akdağ- Bead Games ikinci, Oktay Türkdağlı, Murat Taylan Şahin- Shaker Games üçüncü oldu.