Dijital taşınma 8 saatte bitti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet binasına teknik altyapı ve sistemlerini kısa sürede taşıyıp online işlemleri ve internet sayfasını tekrardan vatandaşın hizmetine açtı. Üç gün sürmesi planlanan işlemler, 8 saat gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Taşınma işlemleri sırasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 185 Çözüm Merkezi ve 188 Cenaze Hizmetleri hatları, MASKİ Genel Müdürlüğüne yönlendirildi. Vatandaşların talepleri alınarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu.

Eğitim, kaldığı yerden devam

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM) zorunlu pandemi arasını bitirdi, bugünden itibaren yüz yüze eğitime başladı. 2 bin 434 öğrencinin eğitim gördüğü MABEM’de, çok sayıda deneme sınavı yapılacak. Sonrasında öğrencilerin ders eksiklikleri belirlenerek yapılacak ek derslerde giderilecek.