Dijitale yatırım zamanı

Teknoloji avantaj yaratıyor

Bilişim sektörü ürün ve çözümlerinin salgına karşı kullanımı sayesinde önümüzdeki 5-10 yılda beklenen geleceğin çalışma modeline geçişin hızlandığını belirten EGİAD Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer, “Salgın sırasında teknolojiyi iyi kullanan ülkeler ve şirketler hasarı en minimumda tutabilmişlerse, salgın sonrası dönemde de yine teknolojiyi iyi kullanan ülkeler ve şirketler daha avantajlı olacak” dedi.

E-Çözüm firma sahibi Erhan Aslan ise, “Pandemi; süreç yönetimi, ölçülebilirlik ve mobil teknolojilere dayalı çalışma imkanı sunan dijital altyapıların, kritik bir öneme sahip olduğunu gösterdi. Dijital dönüşümün en önemli parçalarından birisi olan İş Süreçleri Yönetimi Yazılımları (BPM); iş akışlarının, fiziksel ortamda bir araya gelmeden de sürdürülebilmesini sağladığı için pandemi döneminde bilişim dünyasının ana konusu olarak gündemdeki yerini almış durumda. Bir iş sürecinin gerçekleşmesi, ilgili sürecin uçtan uca kesintisiz bir şekilde işletilmesi ile mümkündür” diye konuştu.