‘Dijitalleşen şirketler salgında öne geçti’

Oturumun açılış konuşmasını yapan Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, salgın döneminde dijital dönüşüm hazırlığı olmayan şirketlerin dezavantajlı konumda kaldığını söyledi. Dijitalleşmeyi reddeden her toplum ve insanın çağ dışı kalacağına ifade eden Özgener, şöyle konuştu:



‘Süreç hızlanmalı’



“Genel çerçevede tüm işletmeler açısından beklenmedik bir dönem olduğunu kabul etmekle birlikte bugün bazı şirketlerin diğerlerine göre daha iyi durumda olduğunu görüyoruz. Dijital platform tabanlı iş modellerini başarıyla uygulayan, dijitalleşmeyi benimsemiş şirketler bir adım öne geçti. Pandemi bize dijital hazırlığın önemini bir kez daha gösterdi ve hızlandırıcı bir etki ortaya çıkardı.”



Hükümetler tarafından dijitalleşmeye yönelik verilen teşvik ve destek mekanizmalarının her geçen gün genişlediğine işaret eden Özgener, KOSGEB, TÜBİTAK gibi kamu kurumların da birçok destek mekanizması sunduğunu aktardı.