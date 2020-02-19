Dijitalleşme masaya yatırıldı

Dünyadaki ihracatta en büyük ciroyu yakalayan yegane sektörün otomotiv olduğuna dikkat çeken EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkalay, “Otomotivde dijitalleşmeyi üç başlık altında topladığımızda, üretim teknolojileri aşamasında, ürün ve Ar-Ge aşamasında ile satış sonrası aşamada dijitalleşme olarak ele alabiliriz. Dijitalleşme sayesinde tedarikçi ile üretici aynı platformda ihtiyaçları hızlı şekilde iletebiliyor” diye konuştu.
İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da, “İzmir’de otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve dış ticaret yapan firmalar var. 648 milyon dolarlık ihracat geliştiren firmalarımız var” dedi. l NEVRA UÇKAÇ DHA
Rusya'nın İdlib'e saldırılarında ölü ve yaralılar varRusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milletvekilleriyle buluşma sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı kapsamlı bir değerlendirme yaptı" dedi. Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aktarayım size... Bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.