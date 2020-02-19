Dijitalleşme masaya yatırıldı

Dünyadaki ihracatta en büyük ciroyu yakalayan yegane sektörün otomotiv olduğuna dikkat çeken EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkalay, “Otomotivde dijitalleşmeyi üç başlık altında topladığımızda, üretim teknolojileri aşamasında, ürün ve Ar-Ge aşamasında ile satış sonrası aşamada dijitalleşme olarak ele alabiliriz. Dijitalleşme sayesinde tedarikçi ile üretici aynı platformda ihtiyaçları hızlı şekilde iletebiliyor” diye konuştu.

İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da, “İzmir’de otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve dış ticaret yapan firmalar var. 648 milyon dolarlık ihracat geliştiren firmalarımız var” dedi. l NEVRA UÇKAÇ DHA