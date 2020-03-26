‘Dikkat edelim’

Her gün artan vaka ve ölüm sayılarıyla toplumda kaygıya yol açan koronavisür salgını, ruh sağlığını da etkiliyor. Bağışıklık sisteminin stres ve panikten de olumsuz etkilendiğini belirten Kent Alsancak Tıp Merkezi’nden Psikolog Aynur Düzgünel, “Rahatlamak amaçlı nefes ve kas egzersizlerimizi uygulamak, kısa yürüyüşler ve spor yapmak, hobilerimize düzenli olarak zaman ayırmak, dikkatimizi dağıtmak gibi kişisel önlemler işe yarayabilir. Ebeveynlerin davranışlarından kolayca etkilenen çocuklarda da, kaygı bozuklukları meydana gelebilir. Birlikte oyunlar oynayın, kitap okuyun ve sonrasında birbirinize anlatın, film ve belgeseller izleyin, sanal müze turları yapın” diye konuştu.