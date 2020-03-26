26.03.2020 - 00:01 |
‘Dikkat edelim’
Her gün artan vaka ve ölüm sayılarıyla toplumda kaygıya yol açan koronavisür salgını, ruh sağlığını da etkiliyor. Bağışıklık sisteminin stres ve panikten de olumsuz etkilendiğini belirten Kent Alsancak Tıp Merkezi’nden Psikolog Aynur Düzgünel, “Rahatlamak amaçlı nefes ve kas egzersizlerimizi uygulamak, kısa yürüyüşler ve spor yapmak, hobilerimize düzenli olarak zaman ayırmak, dikkatimizi dağıtmak gibi kişisel önlemler işe yarayabilir. Ebeveynlerin davranışlarından kolayca etkilenen çocuklarda da, kaygı bozuklukları meydana gelebilir. Birlikte oyunlar oynayın, kitap okuyun ve sonrasında birbirinize anlatın, film ve belgeseller izleyin, sanal müze turları yapın” diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.