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    HaberlerEge Haberleri Dilenci değil, adeta kuyumcu dükkanı
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    14.09.2020 - 00:01 |

    Dilenci değil, adeta kuyumcu dükkanı

    Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cami çevrelerinde dilenenlere karşı denetim çalışması yaptı.

    Dilenci değil, adeta kuyumcu dükkanı

    Yapılan aramada, Bostanlı Beşikçioğlu Camii önünde dilencilik yaptığı tespit edilen E.Ö’nün üzerinden 1 yarım ve 7 çeyrek altın ile 4 bin 60 lira çıktı. Şahıslara Kabahatler Kanunu kapsamında 187’şer lira idari para cezası kesildi, üstünden çıkanlara el konuldu. Dilencilere karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyaran zabıta ekipleri, “Bu kişilerin çok büyük bir kısmı, dilenciliği meslek haline getirmiş durumda. Hatta çocuklarını kullanarak, ailece bu işi yapanlar var. Daha önce, daha yüklü miktarlarda altın ve nakit tespit ettiğimiz dilenciler de oldu” diye konuştu.

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