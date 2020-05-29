Dip bucak temizlendi

Ödemiş’teki 61 camide cuma namazına hazır hale getirildi. Cami avluları, özel ürünlerle yıkandı. Beydağ’da da belediye, avlusu bulunan 10 camide temizlik işlemlerini tamamladı. Marmaris, Bodrum ve Akhisar belediyeleri camilerin bahçeleri, abdest alınan çeşmeleri, avluları, oturma bankları başta olmak üzere komple dezenfekte etti. Burhaniye Belediyesi ise 45 cami ve 2 cemevini steril hale getirdi.

Hijyen ön planda tutuluyor

Edremit Belediyesi, camilerde Kovid-19’a karşı tüm önlemlerini aldı. Öğlen ve ikindi namazlarıyla birlikte cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınmaya başlayacağının duyurulmasıyla birlikte Çeşme Belediyesi de, 20 caminin ibadete hazır olduğunu belirtti. Karesi’de ise, camilerde sosyal mesafe ve hijyen çalışmaları tamamlandı.