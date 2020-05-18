18.05.2020 - 00:01 |
Direnemedi
İYİ Parti İzmir İl Sekreteri Dündar Tanrıverdi (67), 55 gündür devam eden koronavirüs mücadelesini kaybetti. egedesonsoz.com’un haberine göre Tanrıverdi,
23 Mart’ta yüksek ateş sebebiyle tedaviye alınmıştı.
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.