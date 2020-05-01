01.05.2020 - 00:02 |
DİSK üyeleri Kültürkpark’ta
İzmir Valiliği, salgın ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs günü herhangi bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılamayacağını açıkladı.
Valilik tarafından Basmane Meydanı’nda sadece 5 kişinin katılabileceği bir basın açıklaması yapılmasına izin verildi. Öte yandan Kültürpark 3 No’lu Hol’de toplanan DİSK’e bağlı işçiler kararı protesto ederken bayramı kutladı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Covid-19’u emeğin ve bilimin gücüyle yeneceğiz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu