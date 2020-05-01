DİSK üyeleri Kültürkpark’ta

Valilik tarafından Basmane Meydanı’nda sadece 5 kişinin katılabileceği bir basın açıklaması yapılmasına izin verildi. Öte yandan Kültürpark 3 No’lu Hol’de toplanan DİSK’e bağlı işçiler kararı protesto ederken bayramı kutladı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Covid-19’u emeğin ve bilimin gücüyle yeneceğiz” diye konuştu.