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    08.09.2020 - 00:03 |

    Diyabet, göze zararlı

    Şeker hastalığının (diyabet) tüm organlarda damar yapısını bozduğunu belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Erkin Kır, bu durumun gözü de etkilediğini ve ciddi görme kayıplarına neden olan diyabetik retinopatiye yol açabildiğini söyledi.

    Diyabet, göze zararlı

    Diyabetik retinopati gelişmesiyle beraber hastalığın durumuna göre hastaların 3 ila 6 ayda bir göz muayeneleri olmaları gerektiğini dile getiren Kır, “Diyabetik Retinopati düzenli bir şeker tedavisiyle engellenebilir. Göz tedavisi başarılı da olsa şeker tedavisinin de eş zamanlı olarak devam etmesi gerekiyor. Küçük damar yapılarının bozulması sonrası gelişen maküla ödeminin ve kanamaların tedavisinde lazer ve göz içi uygulanan iğne tedavilerinin uygulanıyor. İlerlemiş durumlarda görme kaybının ilerlememesi ve geri kazanılması için vitrektomi ameliyatının yapılması gerekiyor” diye konuştu.

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