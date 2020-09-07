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    HaberlerEge Haberleri Diyabet yüzde 86 arttı!
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    07.09.2020 - 00:02 |

    Diyabet yüzde 86 arttı!

    Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği tarafından yapılan araştırma sonucuna göre,  Türkiye’de nüfusa göre diyabet oranı 10 yıl içinde yüzde 7’den yüzde 13’e yükseldi.

    Diyabet yüzde 86 arttı!

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği’nden Uzm. Dr. Ali Saklamaz, diyabet oranının yüzde 86 arttığını belirtti, “Bunun en önemli sebebi yaşam tarzımız ve beslenme alışkanlıklarımızdaki değişiklikler. Evden çalışmayla birlikte her işimizi internetten halletme alışkanlığı geliştirmeye başladık. Günlük aktivite süremiz kısaldı” diye konuştu.

    Diyabetin erkeklere göre kadınlarda daha sık görüldüğünü ve 40 yaş üzerinde oranın arttığını söyleyen Saklamaz, genellikle çok su içme ve idrara çıkma, ağız kuruluğu, kilo kaybı, uyku hali gibi belirtilerle hastaneye başvurulduğunu ifade etti.

    Cerrahi tedavi

    Diyabetin cerrahi bir tedavisi olmadığını vurgulayan Saklamaz, “Diyetle ve yaşam tarzıyla beraber ilaçlarınızı kullanıp, kontrollerinizi düzgün yaptırdığınız zaman sorun olmaz. Bunlara dikkat etmezseniz, şeker yüksek giderse hastalık daha kötü durumlara yol açabiliyor. Yeni yaşam tarzı değişikliklerimiz ve beslenme tarzı yüzünden 18 yaşından küçük obez çocuklarda artık Tip 2 diyabet görülmeye başlandı” dedi.

     

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