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    HaberlerEge Haberleri Doçentlik sınavı dijitale taşındı
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    05.07.2020 - 00:03 |

    Doçentlik sınavı dijitale taşındı

    MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi, pandemi nedeniyle doçentlik sınavını dijital ortama taşıdı.

    Doçentlik sınavı dijitale taşındı

    Doçentlik e-sözlü sınavının ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, oybirliğiyle başarılı bulunan Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nagehan Eke’ye temsilen cübbesini giydirdi. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BİDB) tarafından altyapı ve yürütme desteği sağlanan e-sınavlar, UZEM stüdyolarında 16 Temmuz’a kadar kadar günde iki sınav olarak devam edecek.

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