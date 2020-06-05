‘Doğa ve çevre kazandı’

Denizli’de yapılması planlanan termik santral projesi iptal edildi. Büyükşehir Başkanı Osman Zolan “Bakanlık, itirazımızı dayanak göstererek Avdan Termik Santrali ÇED sürecini sonlandırdı” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptıkları itirazları dayanak göstererek Avdan Termik Santrali ÇED sürecini sonlandırdığını, projeyi iptal ettiğini bildirdi. Zolan, yazılı açıklamasın, doğa ve çevre konusundaki hassasiyetlerini her zaman net bir şekilde ortaya koyduklarını vurguladı.

Çevre ve insan sağlığıyla ilgili projelerle Türkiye’nin en çevreci belediyesi, en sağlıklı şehri ve en temiz kenti ödüllerini aldıklarını kaydeden Zolan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Tavas ilçemizin Avdan Mahallesi’nde yapılması düşünülen santralle ilgili de hassasiyetimizi en baştan itibaren ortaya koyduk. Üzerimize düşen ne varsa her birini özenle yerine getirip konunun yakın takipçisi olduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Avdan Termik Santrali ile ilgili tüm teknik analizlerimizle birlikte 27 Nisan, 30 Nisan ve 1 Haziran’da gerekli itirazlarımızı yaptık. Bakanlık, ÇED sürecini sonlandırdı, projeyi iptal etti.”

Teşekkür etti

Başkan Zolan, konuyla ilgili çabalarından dolayı, ÇED sürecini sonlandıran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye, Vali Hasan Karahan’a, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’a, milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök’e, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık’a teşekkür ediyorum.”

Bakanlığın iptal yazısında “Projenin askı süreci içerisinde komisyon üyesi olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın görüşleri bakanlığımıza iletilmiştir. ÇED yönetmeliğinin, ‘Projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın süreç sonlandırılır’ hükmü gereğince, Avdan Termik Santrali Entegre Projesi’nin ÇED süreci sonlandırılmıştır” ifadesi yer aldı.