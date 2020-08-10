Doğal Yaşam Parkı Merkezefendi’ye çok yakışacak

SU DEĞİRMENİ VE ŞELALE

Merkezefendi Belediyesi tarafından Şemikler Vadisi’nde 35 bin metrekare alana yapılacak olan doğal yaşam parkının inşaatı Ekim ayı içinde başlayacak. Projeyi, 2021 yılı Mayıs ayı içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Doğal Yaşam Parkı’nda kafeterya, büfe, satış üniteleri, yürüyüş ve koşu yolu, fitness grupları, su değirmeni, şelale, ahşap köprüler, çocuk oyun alanları, ağaç oyun evi, macera parkurları ve piknik alanları bulunacak. Hiçbir doğal unsura zarar verilmeyecek” dedi.