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    HaberlerEge Haberleri Doğal Yaşam Parkı Merkezefendi’ye çok yakışacak
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    10.08.2020 - 00:04 |

    Doğal Yaşam Parkı Merkezefendi’ye çok yakışacak

    Merkezefendi Belediyesi, Şemikler Vadisi’ni Doğal Yaşam Parkı’na dönüştürüyor. 35 bin metrekare alandaki park, Mayıs 2021’de hizmete açılacak

    Doğal Yaşam Parkı Merkezefendi’ye çok yakışacak

    SU DEĞİRMENİ VE ŞELALE

    Merkezefendi Belediyesi tarafından Şemikler Vadisi’nde 35 bin metrekare alana yapılacak olan doğal yaşam parkının inşaatı Ekim ayı içinde başlayacak. Projeyi, 2021 yılı Mayıs ayı içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Doğal Yaşam Parkı’nda kafeterya, büfe, satış üniteleri, yürüyüş ve koşu yolu, fitness grupları, su değirmeni, şelale, ahşap köprüler, çocuk oyun alanları, ağaç oyun evi, macera parkurları ve piknik alanları bulunacak. Hiçbir doğal unsura zarar verilmeyecek” dedi.

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