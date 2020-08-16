Doğal yaşam sunan projelere ilgi arttı

İnsanların yeşil alan ve sosyal donatı imkanlarına dikkat ettiğini belirten Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer, son projeleri BulutOrman’da konutların yüzde 30’unda yaşamın başladığını dile getirdi. BulutOrman’ın hem kent merkezinin çok yakınında hem de yemyeşil bir ortamda yaşam imkanı sunduğunu belirten Tanyer, şöyle konuştu:



‘İstekler değişti’

“Özellikle çocuklar ve spor yapmak isteyenler kendilerine sunulan pek çok olanaktan faydalanabiliyor. Pandemi nedeniyle insanların evlerdeki beklentileri de değişti. Daha küçük olan mutfaklar artık evde daha çok vakit geçirildiği için büyüme trendine girdi. Aynı şekilde evden home ofis olarak çalışanlar da arttı. Biz de bu beklentilere uygun revizeler yapıyoruz. İnsanlar evlerinden çıkıp kısa bir mesafe içinde toprakla doğayla temas etmek istiyor. Ayrıca BulutOrman’da temelden ev alanlar bugün 4 katı kar etmiş durumda.”



‘Tan Urla’ yolda



Artan döviz fiyatlarının yabancı yatırımcıyı da Türkiye’ye yönelttiğini sözlerine ekleyen Tanyer, “Unutmamak lazım ki girdi maliyetlerimiz artmaya devam edecek. Kısa süre içinde ev almak ya da yatırım yapmak isteyenler acele etmeli. Yıl sonunda yeni projemiz olan Tan Urla’ya başlamak istiyoruz. 250 dönümlük yemyeşil arazi üzerinde, yaklaşık 300 adet farklı tipte konutun bulunacağı Tan Urla’da; hobi bahçeleri, köy pazarı gibi organik tarım ve modern yaşamın tüm olanakları iç içe sunulacak” ifadelerini kullandı.