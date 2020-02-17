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    HaberlerEge Haberleri Doğal Yaşam’a genç tasarım
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    17.02.2020 - 00:03 |

    Doğal Yaşam’a genç tasarım

    Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, tasarım stüdyosu derslerinde, İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndaki kafeteryaları, kafe işlevinin yanısıra ziyaretçilerin farklı şeyleri de deneyimleyeceği sergi alanından mutfak atölyelerine kadar farklı işlevlerle yeniden tasarladı.

    Doğal Yaşam’a genç tasarım

    Dersin koordinatörü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Ballice, “Öğrencilerimiz, Down kafe, vegan ve vejetaryen kafe gibi yeniden işlevlendirdikleri bir kafeteryanın yanısıra bu mekanları aynı zamanda yaşayan yerler haline getirmeyi de amaçladı” dedi.

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    Doğal Yaşam’a genç tasarım

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