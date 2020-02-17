Doğal Yaşam’a genç tasarım

Dersin koordinatörü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Ballice, “Öğrencilerimiz, Down kafe, vegan ve vejetaryen kafe gibi yeniden işlevlendirdikleri bir kafeteryanın yanısıra bu mekanları aynı zamanda yaşayan yerler haline getirmeyi de amaçladı” dedi.

Türküler, kalplere dokundu

Güzelbahçe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun ‘Kalpten Kalbe Dokunan Türküler’ konseri, yoğun ilgi gördü. Şef Servet Özden yönetimindeki 40 kişilik koro, Anadolu coğrafyasının büyük ozanlarının sevilen eserlerini seslendirdi.