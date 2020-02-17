17.02.2020 - 00:03 |
Doğal Yaşam’a genç tasarım
Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, tasarım stüdyosu derslerinde, İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndaki kafeteryaları, kafe işlevinin yanısıra ziyaretçilerin farklı şeyleri de deneyimleyeceği sergi alanından mutfak atölyelerine kadar farklı işlevlerle yeniden tasarladı.
Dersin koordinatörü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Ballice, “Öğrencilerimiz, Down kafe, vegan ve vejetaryen kafe gibi yeniden işlevlendirdikleri bir kafeteryanın yanısıra bu mekanları aynı zamanda yaşayan yerler haline getirmeyi de amaçladı” dedi.
Türküler, kalplere dokundu
Güzelbahçe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun ‘Kalpten Kalbe Dokunan Türküler’ konseri, yoğun ilgi gördü. Şef Servet Özden yönetimindeki 40 kişilik koro, Anadolu coğrafyasının büyük ozanlarının sevilen eserlerini seslendirdi.
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.