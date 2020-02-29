29.02.2020 - 00:03 |
Doğalgaz döşendi şimdi yollar onarılıyor
Burhaniye’de, doğalgaz hattından kaynaklı kazılan yolların yapımına başlandı.
Tamirat ve yenilenme çalışmalarına başlanan yollarda ilk etapta; 19 bin 600 metrekare parke taşı, 2 bin metrekare bordür, 2 bin metrekare yağmursuyu oluğu ve bin 500 metrekare granit taşının döşenecek. Çalışmalar beş ayda tamamlanacak.
Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkıŞarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.