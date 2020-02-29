Doğalgaz döşendi şimdi yollar onarılıyor

Tamirat ve yenilenme çalışmalarına başlanan yollarda ilk etapta; 19 bin 600 metrekare parke taşı, 2 bin metrekare bordür, 2 bin metrekare yağmursuyu oluğu ve bin 500 metrekare granit taşının döşenecek. Çalışmalar beş ayda tamamlanacak.