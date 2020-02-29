BİST105.994-4,01EURO6,880,92USD6,230,52ALTIN317,06-2,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Doğalgaz döşendi şimdi yollar onarılıyor
    ABONE OL
    29.02.2020 - 00:03 |

    Doğalgaz döşendi şimdi yollar onarılıyor

    Burhaniye’de, doğalgaz hattından kaynaklı kazılan yolların yapımına başlandı.

    Doğalgaz döşendi şimdi yollar onarılıyor

    Tamirat ve yenilenme çalışmalarına başlanan yollarda ilk etapta; 19 bin 600 metrekare parke taşı, 2 bin metrekare bordür, 2 bin metrekare yağmursuyu oluğu ve bin 500 metrekare granit taşının döşenecek. Çalışmalar beş ayda tamamlanacak.

    Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkıŞarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
    daha fazla video için
    28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Varto'da 140 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

    Varto'da 140 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Sıradaki Haber