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    HaberlerEge Haberleri Doğalgaz geliyor
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    15.08.2020 - 00:10 |

    Doğalgaz geliyor

    Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ın çabalarıyla ilçenin en önemli ihtiyacı gideriliyor. İlk kazma, 10 gün içerisinde Cumhuriyet Mahallesi’ne vurulacak

    Doğalgaz geliyor

    Kiraz halkının en büyük isteği doğalgaz, Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ın çabaları ile ilçeye geliyor. Ödemiş’ten Kiraz’a 30 kilometre uzunluğunda çelik hat boru yapımı ve 1. etap olarak merkez mahallelerinden 10 kilometre polietilen hat döşemesi yapılacak. İzmir Gaz tarafından yapılması planlanan doğal gaz çalışmaları merkezde; Cumhuriyet, İstiklal, Kırköy ve Yeni Mahalle’de olmak üzere dört noktada yapılacak. 10 gün sonra ilk kazmanın Cumhuriyet Mahallesi’ne vurulacağını belirten Özçınar, şöyle konuştu:

    Meyvesini topladık

    “İki dönemdir, göreve geldiğimiz günden bu yana, ‘Her şey kiraz için’ dedik. Hedefimiz Kiraz’ın önceliklerine göre hizmet üretmek olduk. Çalışmalarımızı her yoğun mesai harcayıp aralıksız sürdürüp her eksiği ve talebi yerine getirmeye çalışıyoruz. İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından olan, günümüzde her yerde mevcut olan doğalgazın Kiraz’da da olması için yaptığımı temaslar meyvesini verdi. Umarım çalışmalar sorunsusz şekilde tamamlancak ve Kiraz’ın bir rüyası daha gerçek olacak.”

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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