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    HaberlerEge Haberleri Doğalgazda bakımı ihmal etmeyin!
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    21.12.2020 - 00:03 |

    Doğalgazda bakımı ihmal etmeyin!

    Doğalgazda bakımı ihmal etmeyin!

    UŞAK’ta çok sayıda kişinin yaralanmasına, bir kişinin ise hayatını kaybetmesine yol açan doğalgaz sıkışması nedeniyle kombilerde yaşanan patlamaların ardından uzmanlar kullanım konusunda dikkate edilmesi gerekenleri anlattı. Ortamda bulunan havanın geçişini sağlamakla görevli menfezlerin asla kapatılmaması gerektiğini belirten teknisyen Can Öztürk, bazı evlerde bu parçanın koli bandıyla veya gazete kağıdıyla kapatıldığını söyledi.

    Özellikle deprem bölgelerinde oturan vatandaşların kombi bakımlarını yaptırmalarını öneren Öztürk, “Kombi bakımlarına gelen personellerin mesleki yeterlilik kurumu tarafından verilen yetki belgesine sahip olması gerekli. Gelen kişiler yaka kartıyla mı geliyor vergi levhaları var mı mutlaka sorgulanmalı. Kullanıcılar kombi bakımı sırasında yanma odası sökülüp temizleniyor mu, fan motoru sökülüp temizleniyor mu, herhangi bir gaz kaçağı var mı, kontrol edildiğinden emin olsunlar. Ayrıca cihazın 1.5 barda çalışması gerekli” diye konuştu.

    Kireçlenme ısıya engel

    Teknisyen Sezai Güler ise, “En fazla peteklerin üstünün ısınıp, altının ısınmadığı şikayeti geliyor. İzmir’in sularında kireç yoğunluğu var. İlk birkaç yıldan sonra petekteki su sirkülasyonu azalıyor. Isı yukarda kalıp alta geçmiyor. Kireç ve tortu yüzünden bu yaşanıyor. Biz gerekli temizliği yapınca ısınmama sorunu bitiyor” dedi.

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