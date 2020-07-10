Doğaltaş Fuarı dijital ortamda

Doğaltaş sektöründe dünyanın önde gelen üç organizasyonundan biri olarak gösterilen MARBLE-İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın bu yıl dijital çözümlere uygun olarak düzenleneceği bildirildi. İZFAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, 26. kez düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs salgını kapsamında ertelenen fuar, Eylül ya da Ekim ayında dijital ortamda, 27. fuar da fuarizmir’de fiziki olarak 24-27 Mart 2021’de organize edilecek. İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “Fuarların tamamında dijital dönüşümü planlıyoruz” dedi. l AA