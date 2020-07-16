Doğan Ailesi’nin acı günü

Cenaze törenine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, MTK Başkanı Abdullah Salkım, Buca Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Şener Kırıkkaya, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul, Mimar Kemalettin Çarşısı Derneği Başkanı İzzet Avcı ve çok sayıda İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi katıldı. Doğan Ailesi’ne sabır dileyen Salkım, “Üzgünüz, herkesin çok sevdiği bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun” dedi.