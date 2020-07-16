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    HaberlerEge Haberleri Doğan Ailesi’nin acı günü
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    16.07.2020 - 00:03 |

    Doğan Ailesi’nin acı günü

    Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi’nde (MTK) geçmişte Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan İsmail Sadi Doğan’ın kardeşi 48 yaşındaki Mehmet Doğan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Doğan, MTK Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Doğan Ailesi’nin acı günü

    Cenaze törenine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, MTK Başkanı Abdullah Salkım, Buca Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Şener Kırıkkaya, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul, Mimar Kemalettin Çarşısı Derneği Başkanı İzzet Avcı ve çok sayıda İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi katıldı. Doğan Ailesi’ne sabır dileyen Salkım, “Üzgünüz, herkesin çok sevdiği bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun” dedi.

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