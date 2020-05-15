15.05.2020 - 00:00 |
Doğanbey bembeyaz
Söke Belediyesi, ilçenin denize kıyısı olan ve tarihi evleriyle turizme açılan penceresi Doğanbey Mahallesi’nde kapsamlı bir çalışma başlattı. Sokaklar temizlendi, evlerin dış cepheleri kireçlendi. Doğanbey’de her yer bembeyaz bir görüntüye kavuştu.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.