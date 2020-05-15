Doğanbey bembeyaz

Söke Belediyesi, ilçenin denize kıyısı olan ve tarihi evleriyle turizme açılan penceresi Doğanbey Mahallesi’nde kapsamlı bir çalışma başlattı. Sokaklar temizlendi, evlerin dış cepheleri kireçlendi. Doğanbey’de her yer bembeyaz bir görüntüye kavuştu.