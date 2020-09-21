Doğruer’den kimlik yenileme çağrısı...

İçişleri Bakanlığı’nın sürücü belgesi bilgilerinin kimlik kartına yüklenmesi çalışmaları, Kınık’ta başladı. Kınık Nüfus Müdürlüğü’ne gidip işlemlerini yaptıran ve yeni kimliğini alan Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Artık kimlik kartımı ayrı ehliyetimi ayrı taşımak zorunda kalmayacağım. Trafik denetimlerinde ayrıca sürücü belgesi ibraz etme zorunluluğu ortadan kaldıran uygulama ücretsiz olarak yapılıyor. Projenin devamında pasaport, kredi kartı ve bankamatik kartları da çipli kimlik kartına tanıtılacak” dedi.