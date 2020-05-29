Doğukan’a Kartal kancası

Ege’den Altınordulu Ravil Tagir, Altaylı Cenk Özkacar, 1928 Bucasporlu Barış Sungur, Manisa Futbol Kulübü’nden Yiğit Kerem gibi isimler Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir gibi kulüpler tarafından izlenip istenirken Beşiktaş’ın Kaf Kaf’ın genç forveti Doğukan’ın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Beşiktaş’ın Doğukan için 1-1.5 milyon lira arasında bir rakamı ödemeye hazır olduğu, oyuncunun menajerinin görüştüğü Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı’nın ise kapıyı 600 bin eurodan açtığı (4.5 milyon lira) öğrenildi.