24.03.2020 - 00:03 |
Doktorlar, gerekirse hastaneye çağıracak
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde koronavirüs salgını dolayısıyla kronik hastalığı olan vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerinin ciddi aksamalar olmadan sürdürülebilmesi için ‘Teletıp Poliklinik Sistemi’ uygulamaya geçirildi.
Hastane başhekimliği, poliklinik hizmetlerinin aksamaması yanında hastaneye gelenlerin daha da azalmasını sağlamak amacıyla poliklinik randevusu olan hastalara, doktorlar telefonla ulaşarak, bulgular doğrultusunda ön değerlendirme yapacak, ardından da gerekli görürse e-reçete sistemi üzerinden ilaç yazacak. Doktorlar telefonla görüşmenin yeterli olmadığını değerlendirdiği, görülmesinin zorunluğu olduğu durumlarda da aynı gün hastasını hastaneye çağıracak. Koronavirüse karşı büyük bir mücadele verildiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Salgını en az hasarla atlatacağımıza inancım tam” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.