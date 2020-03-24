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    HaberlerEge Haberleri Doktorlar, gerekirse hastaneye çağıracak
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    24.03.2020 - 00:03 |

    Doktorlar, gerekirse hastaneye çağıracak

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde koronavirüs salgını dolayısıyla kronik hastalığı olan vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerinin ciddi aksamalar olmadan sürdürülebilmesi için ‘Teletıp Poliklinik Sistemi’ uygulamaya geçirildi.

    Doktorlar, gerekirse hastaneye çağıracak

    Hastane başhekimliği, poliklinik hizmetlerinin aksamaması yanında hastaneye gelenlerin daha da azalmasını sağlamak amacıyla poliklinik randevusu olan hastalara, doktorlar telefonla ulaşarak, bulgular doğrultusunda ön değerlendirme yapacak, ardından da gerekli görürse e-reçete sistemi üzerinden ilaç yazacak. Doktorlar telefonla görüşmenin yeterli olmadığını değerlendirdiği, görülmesinin zorunluğu olduğu durumlarda da aynı gün hastasını hastaneye çağıracak. Koronavirüse karşı büyük bir mücadele verildiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Salgını en az hasarla atlatacağımıza inancım tam” dedi.

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