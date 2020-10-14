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    HaberlerEge Haberleri Doktorlar kurban olmasın
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    14.10.2020 - 00:04 |

    Doktorlar kurban olmasın

    Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) meclisi, pandemi süreciyle birlikte her biri birer kahramana dönüşen sağlık çalışanlarına destek çağrısında bulundu.

    Doktorlar kurban olmasın

    “Üzerimize düşeni yapalım, ki bir hekimi daha salgına kurban vermeyiz vermeyelim” diyen EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “Aylarca evlerinden uzakta, ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı bir şeklide görev yapan sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Hekimler ve sağlık çalışanlarının en fazla hastalanan ve vefat eden meslek grubu olduğu belirtiliyor. Sağlık çalışanlarımızın beklentilerinin karşılanması, güvenlikleri için her türlü tedbirin alınarak mağduriyetlerin giderilmesini diliyoruz” dedi.

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