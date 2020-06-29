29.06.2020 - 00:07 |
Dokunmak yasak!
Yayla Gölü ve Özlüce Saçlıktepe kesin korunacak alan ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan karara göre, Denizli Buldan’da 1155 metre yükseklikteki, 180 kuş çeşidinin yaşadığı Yayla Gölü, “kesin korunacak hassas alan” ilan edildi.
Resmi Gazete’de yayınlanan kararlarla ayrıca doğal güzelliğiyle dikkat çeken Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Özlüce Saçlıktepe Doğal Sit Alanı’nın da koruma
altına alındı.
Kayıp İkranur'u arama çalışmalarının gece boyunca devam edecekGiresun Valiliği, Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmalarının gece boyunca devam edeceğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyünde ikamet eden 2013 doğumlu İkra Nur Tirsi'nin 6 yaşlarındaki kardeşi ve kuzeni ile oyun oynamak üzere çıkıp, akşam saatlerine doğru evlerine dönmemesi üzerine aile ve komşular tarafından aramalara başlandığı belirtildi.