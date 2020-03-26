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    HaberlerEge Haberleri Dokuz Eylül, dünya listesinde
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    26.03.2020 - 00:04 |

    Dokuz Eylül, dünya listesinde

    Dokuz Eylül, dünya listesinde

    Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Quacquarelle Symonds kuruluşu tarafından her yıl yayınlanan ‘QS Dünya Üniversite Sıralamaları’nda ilk 500 üniversite arasında yer aldı. Sağlık alanındaki çalışmalarıyla listede yer bulan DEÜ, listedeki 5 Türk üniversitesinden de biri oldu. Kısa süre önce YÖK’ün araştırma üniversitesi adaylıklarını kabul ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bir ülkeyi başarıya götüren yol bilimsel çalışmalardan, Ar-Ge faaliyetlerinden, inovatif ürünlerden, yerli teknolojilerden geçiyor. Bugün elde ettiğimiz başarı da bu yolda emin adımlarla yürüdüğümüzün göstergesidir. Başarımızda emeği geçen mensuplarımızı yürekten kutluyorum. Bu hedefte ilerlerken mensuplarımızın ihtiyaç duyduğu eğitim ve çalışma ortamlarını hazırlıyor, altyapı ve teknolojik kapasitemizi sürekli güncelleyerek desteğimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

    Puanlama sistemi

    Lider küresel yüksek öğretim şirketi olan QS’in puanlama sisteminde; akran denetimi yüzde 40, fakülte/öğrenci oranı yüzde 20, atıf alan akademik alıntı sayısı yüzde 20, mezun şöhreti yüzde 10, uluslararası öğrenci oranı yüzde 5 ve uluslararası öğretim görevlisi oranı yüzde 5 etkili.

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