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    26.09.2020 - 00:02 |

    Dokuz Eylül hazır

    Dokuz Eylül Üniversitesi, Ekim ayında ‘online’ olarak başlayacak olan 2020-2021 Akademik Yılı hazırlıklarını tamamladı.

    Dokuz Eylül hazır

    Güz döneminde de uzaktan eğitime devam edeceklerini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Güçlü bir altyapıya sahip olan ‘onlineDEU-Öğrenme Yönetim Sistemi’nin kalitesini arttırarak, öğrenci ve akademisyenlerimizin yüz yüze eğitimler kadar verimli bir dönem geçirmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Pandemi döneminde etkileşimli bir eğitim modeliyle öğrencilerimize eğitim imkanı sunacağız” dedi. DEUZEM Müdürü Prof. Dr. Bahar Baran da DEUZEM web sitesinin öğrenci dostu olarak güncellendiğini belirtti.

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