21.08.2020 - 00:02 |
Dokuz Eylül’de yaz okuluna ilgi
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ), salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından ‘Online DEÜ Uzaktan Öğrenim Yönetim Sistemi’yle açtığı yaz okulu, öğrenciler tarafından ilgi gördü.
Toplam 540 dersin yapıldığı yaz döneminde 4 haftada; 1302 akademisyen ve 24 bin 587 öğrenci tarafından 629 bin 607 oturum açıldı, 8 bin 473 canlı sınıf oluşturuldu. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, yaz okulunda uzaktan eğitim sisteminin başarıyla uygulandığını belirtti.