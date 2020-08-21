Dokuz Eylül’de yaz okuluna ilgi

Toplam 540 dersin yapıldığı yaz döneminde 4 haftada; 1302 akademisyen ve 24 bin 587 öğrenci tarafından 629 bin 607 oturum açıldı, 8 bin 473 canlı sınıf oluşturuldu. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, yaz okulunda uzaktan eğitim sisteminin başarıyla uygulandığını belirtti.