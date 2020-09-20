Dokuz Eylül’e övgü

Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın Cumhurbaşkanlığı projelerini yakından takip etmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden Atay, “İlk defa bir üniversite bu konuda eğiticilerin eğitimi programı düzenliyor. Bu işi ne kadar ciddiye aldığınızı görmek açısından son derece önemli” dedi. Hotar da, “Çevrimiçi danışmanlık hizmetinden paydaşlarımızla koordinasyonun sağlanmasına kadar birçok noktada hizmet sunan birimimiz, yılların getirdiği birikim ve tecrübe sayesinde öğrencilerimizin kariyer planlarını doğru şekilde çizmelerine yardımcı olmaktadır” ifadelerini kullandı.