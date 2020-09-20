BİST1.1120.12EURO8.990.40USD7.560.20ALTIN475.470.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Dokuz Eylül’e övgü
    ABONE OL
    20.09.2020 - 01:57 |

    Dokuz Eylül’e övgü

    DEÜ Kariyer Planlama Dersi Eğiticilerin Eğitim Programı açılışına video konferans yöntemi ile katılan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, eğitimi sistemleirne yükleyip aynı imkana sahip olmayan diğer üniversitelerin faydalanmasını sağlayacakalarını belirtti.

    Dokuz Eylül’e övgü

    Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın Cumhurbaşkanlığı projelerini yakından takip etmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden Atay, “İlk defa bir üniversite bu konuda eğiticilerin eğitimi programı düzenliyor. Bu işi ne kadar ciddiye aldığınızı görmek açısından son derece önemli” dedi. Hotar da, “Çevrimiçi danışmanlık hizmetinden paydaşlarımızla koordinasyonun sağlanmasına kadar birçok noktada hizmet sunan birimimiz, yılların getirdiği birikim ve tecrübe sayesinde öğrencilerimizin kariyer planlarını doğru şekilde çizmelerine yardımcı olmaktadır” ifadelerini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arkadaşının öldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu

    Arkadaşının öldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Sıradaki Haber