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    HaberlerEge Haberleri ‘Dokuz’ ve ‘Eylül’ literatürde
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    03.02.2021 - 00:05 |

    ‘Dokuz’ ve ‘Eylül’ literatürde

    Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanış Çalıştayı’nda, Buz Etabı’nın son gününde, Dağcılık Literatürü’ne girecek bir başarıya imza atıldı

    ‘Dokuz’ ve ‘Eylül’ literatürde

    Fransız Jeff Mercier ve William Dammy, Rusya’dan Roman Abildaev ile Romanya’dan Alexandru Grigorescu ve Alexandru Baran, Erzurum Uzundere’nin Cevizli köyünde, 2.600 metre rakımda yeni keşfedilen iki şelaleye tırmandı. Dağcılar şelalelere, ev sahipliğinden dolayı DEÜ’nün adını vermek istediklerini bildirdi. Böylece yan yana duran ve zorluk derecesi WI- 5+ (çok zor) olarak belirlenen 2 donmuş şelaleden birisine ‘Dokuz’, diğerine de ‘Eylül’ ismi verildi. Faaliyet raporunun ardından şelaleler, yeni isimleriyle Dünya Dağcılık Literatürü’nde yer alacak. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bizleri mutlu eden bu girişimlerinden dolayı, değerli sporculara içtenlikle teşekkür ediyoruz” dedi. Çalıştayın ikinci programı.

    4 Şubat’a kadar İzmir’de Kaya Tırmanışı olarak sürecek.

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