26.03.2020 - 00:03 |
Dolandırıcılara dikkat!
Karabağlar Belediyesi, Başkan Muhittin Selvitopu’nun adını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyen kişi ya da kişilerle ilgili vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Özel Kalem Müdürlüğü’nden aradıklarını söyleyen dolandırıcıların, öğrencilere kıyafet almak için vatandaşlardan para istedikleri ihbarı üzerine belediyeden açıklama geldi. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın bu tür olaylarla karşılaşması halinde, durumu derhal emniyete bildirmeleri gerekmekte olup, herhangi bir talepte bulunarak kendilerinden yardım isteyen dolandırıcılara itibar etmemeleri önemle rica olunur” denildi.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.