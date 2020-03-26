Dolandırıcılara dikkat!

Karabağlar Belediyesi, Başkan Muhittin Selvitopu’nun adını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyen kişi ya da kişilerle ilgili vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Özel Kalem Müdürlüğü’nden aradıklarını söyleyen dolandırıcıların, öğrencilere kıyafet almak için vatandaşlardan para istedikleri ihbarı üzerine belediyeden açıklama geldi. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın bu tür olaylarla karşılaşması halinde, durumu derhal emniyete bildirmeleri gerekmekte olup, herhangi bir talepte bulunarak kendilerinden yardım isteyen dolandırıcılara itibar etmemeleri önemle rica olunur” denildi.