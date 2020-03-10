10.03.2020 - 00:03 |
Dolu dolu 8 Mart!
Karşıyaka Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, ilk resmi kadın savaş muhabiri Ömür Olgundemir’in konuk olduğu ‘Kadının Gücü Üstüne’ paneli düzenledi.
İlçedeki tüm kadınlar içinse bisiklet turu organize edildi. 100’ü aşkın kadın Karşıyaka İskele’den Tay Park Kafe’ye pedal çevirdi. Tay Park Kafe’de de belediyenin kadın aikido grubu ve Aikido Engel Tanımıyor takımı gösteri yaptı. Dün akşam ise çarşıda ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü İçin Yürüyoruz’ etkinliği düzenlendi.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.