Dolu dolu 8 Mart!

İlçedeki tüm kadınlar içinse bisiklet turu organize edildi. 100’ü aşkın kadın Karşıyaka İskele’den Tay Park Kafe’ye pedal çevirdi. Tay Park Kafe’de de belediyenin kadın aikido grubu ve Aikido Engel Tanımıyor takımı gösteri yaptı. Dün akşam ise çarşıda ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü İçin Yürüyoruz’ etkinliği düzenlendi.