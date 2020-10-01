85,74BİST1.1451.96EURO9.070.20USD7.71-0.09ALTIN467.79-1.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Dolu, kaportacılara yaradı!
    ABONE OL
    01.10.2020 - 02:04 |

    Dolu, kaportacılara yaradı!

    Balıkesir’in Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye ilçelerinde 10 dakika etkili olan fırtına ve dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı.

    Dolu, kaportacılara yaradı!

    Birçok ev ve işyerini su bastı, zeytinliklerde yüzde 30 ila 50 arasında kayıp yaşandı, onlarca araç zarar gördü. Sürücüler, araçlarını doludan korumak için kapalı pazaryerlerine akın etti. Ayvalık’ta kaportacılar, araçları sıraya alarak tamirat işlerine başladı. Ayvalık sanayi sitesinde kaportacı Peyami Bayraktar, “İlk günden 25 civarı araç geldi. Eksperler gelecek, dosyaları açılacak. Bunlar ilk etapta gelen araçlar, 150- 200 civarı araç daha gelir. Otomobillerin marka ve hasarına göre 3 bin ile 10 bin lira tamir maliyetleri bulunuyor. Bu iş için ayrı bir dükkan tahsis ettik. Yurtdışından tamir için bir ustamız gelecek” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Narko Asayiş-27 operasyonunda gözaltı sayısı 24'e çıktı

    Narko Asayiş-27 operasyonunda gözaltı sayısı 24'e çıktı

    Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

    Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı - 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye çıktı mı?

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı - 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye çıktı mı?

    Sıradaki Haber