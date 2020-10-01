Dolu, kaportacılara yaradı!

Birçok ev ve işyerini su bastı, zeytinliklerde yüzde 30 ila 50 arasında kayıp yaşandı, onlarca araç zarar gördü. Sürücüler, araçlarını doludan korumak için kapalı pazaryerlerine akın etti. Ayvalık’ta kaportacılar, araçları sıraya alarak tamirat işlerine başladı. Ayvalık sanayi sitesinde kaportacı Peyami Bayraktar, “İlk günden 25 civarı araç geldi. Eksperler gelecek, dosyaları açılacak. Bunlar ilk etapta gelen araçlar, 150- 200 civarı araç daha gelir. Otomobillerin marka ve hasarına göre 3 bin ile 10 bin lira tamir maliyetleri bulunuyor. Bu iş için ayrı bir dükkan tahsis ettik. Yurtdışından tamir için bir ustamız gelecek” dedi.