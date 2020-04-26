Domuzlar kent turunda!

Kedi ve köpekler, belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından duvar diplerine bırakılan kuru mamaları yedi. Öte yandan iki büyük domuz ile yavrulardan oluşan sürü, Marmaris sokaklarına indi. Bodrum Belediyesi de, aç kalan yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ortak çalışmayla, pazar yerlerinden toplanan gıda atıklarını yaban domuzlarının geçiş güzergahlarına bıraktı.