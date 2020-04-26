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    HaberlerEge Haberleri Domuzlar kent turunda!
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    26.04.2020 - 00:02 |

    Domuzlar kent turunda!

    Muğla’nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, aç kalan yaban domuzları mahalle aralarına indi. Marmaris’te koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı.

    Domuzlar kent turunda!

    Kedi ve köpekler, belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından duvar diplerine bırakılan kuru mamaları yedi. Öte yandan iki büyük domuz ile yavrulardan oluşan sürü, Marmaris sokaklarına indi. Bodrum Belediyesi de, aç kalan yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için çalışmalarını sürdürdü.
    Bu kapsamda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ortak çalışmayla, pazar yerlerinden toplanan gıda atıklarını yaban domuzlarının geçiş güzergahlarına bıraktı.

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