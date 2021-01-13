Donuk omuzda nokta atışı tedavi

Kişinin kendi kanından elde edilen iyileştirici hücrelerin enjekte edilmesiyle tedavinin sağlandığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, “Trombositten zengin plazma sıvısı; tendon, kıkırdak ve kas gibi yapılardaki hücreleri uyarıp iyileşmeyi hızlandırıyor. Bu hücreler kan içerisinde mililitrede 400 bin civarındadır. Yapılan çalışmalarla bu sayı 1 milyonun üzerine çıkarılıyor. Ultrason yardımıyla, hastaya enjekte edilen PRP, körlemesine değil de görerek doğru yere nokta atışı yapılmalıdır. Bununla birlikte hastada takip eden iki hafta içerisinde düzelme başlar” dedi.