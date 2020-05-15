Dört bir tarafta maske dağıttılar

Aydın Büyükşehir Belediyesi, iki aylık aranın ardından parklarına ve oyun alanlarına kavuşan binlerce çocuğa maske dağıttı. Parklarda, oyun alanlarında ve Atatürk Kent Meydanı’nda hazır bulunan mobil ekipler, çocuklara maske ulaştırdı. Aileler, maskeler sayesinde önlem alabildiklerini belirtti.