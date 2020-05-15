15.05.2020 - 00:01 |
Dört bir tarafta maske dağıttılar
Aydın Büyükşehir Belediyesi, iki aylık aranın ardından parklarına ve oyun alanlarına kavuşan binlerce çocuğa maske dağıttı. Parklarda, oyun alanlarında ve Atatürk Kent Meydanı’nda hazır bulunan mobil ekipler, çocuklara maske ulaştırdı. Aileler, maskeler sayesinde önlem alabildiklerini belirtti.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.