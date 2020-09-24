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    HaberlerEge Haberleri Dört çeşit sıcak yemek satılacak
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    24.09.2020 - 00:01 |

    Dört çeşit sıcak yemek satılacak

    Dört çeşit sıcak yemek satılacak

    Bayraklı Belediyesi Kadın Kooperatifi üyeleri, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında Osmangazi hizmet binası önündeki kafeyi mutfağa dönüştürüyor. Projeyle hafta içi her gün, 4 çeşit sıcak yemek, unlu mamuller ve çeşitli gıda ürünleri satarak, özel günler için de organizasyon hizmetleri verilecek. Başkan Serdar Aslan, “Kadınlarımızın her zaman yanında olacağız” dedi. Kooperatif Başkanı Selda Arslan ise, “Kooperatif geliri çocuklara harcanacak” diye açıklama yaptı.

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