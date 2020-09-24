Dört çeşit sıcak yemek satılacak

Bayraklı Belediyesi Kadın Kooperatifi üyeleri, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında Osmangazi hizmet binası önündeki kafeyi mutfağa dönüştürüyor. Projeyle hafta içi her gün, 4 çeşit sıcak yemek, unlu mamuller ve çeşitli gıda ürünleri satarak, özel günler için de organizasyon hizmetleri verilecek. Başkan Serdar Aslan, “Kadınlarımızın her zaman yanında olacağız” dedi. Kooperatif Başkanı Selda Arslan ise, “Kooperatif geliri çocuklara harcanacak” diye açıklama yaptı.