26.02.2020 - 00:03 |
Dört dörtlük kampanya!
Özdilekteyim.com’da, 26-29 Şubat günleri arasında 4 gün boyunca sürecek kampanyalar kullanıcıları bekliyor.
29 Şubat’a özel “Dört yılda bir gelecek dört dörtlük fiyatlar” tekstil, ev tekstili, gıda dışı ürün kategorisi ve market bölümünde yer alan seçili ürünlerde geçerli olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama! İdlib'den acı haberCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde konuşma yaptı. İdlib'de 3 şehidimizin olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 tane şehidimiz var mekanları cennet olsun. Onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Biz şunu söylüyoruz. Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz" dedi.