04.07.2020 - 00:03 |
Dört nişandan biri Ege’nin
Yükseköğretim kurumlarındaki engelli öğrencilerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl ‘Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim’ temalarıyla düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Ödülleri sahiplerini buldu.
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği programı, görme engelli öğrencilere yönelik yaptığı uyarlamalarla 2020 yılı Engelsiz Program Nişanı almaya hak kazanan 4 üniversiteden oldu. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Gururluyuz” dedi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.