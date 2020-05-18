Dört yıl sonra yepyeni bir Konak

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, konuk olduğu bir televizyon programında, kentsel dönüşüm için tarih verdi. Göreve gelir gelmez ilk altı ay içerisinde tamamlayıp meclisten geçirdikleri 300 hektarlık alanı kapsayan Gültepe planlarının ardından sırada 200 hektarlık Beştepeler bölgesinin olduğunu belirten Batur, “Dört yıl içinde Gültepe ve Beştepeler bölgesinin kentsel dönüşümüne başlamış olacağız” dedi. Salgının beraberinde bir de ekonomik kriz getireceğini ama mazeret üretmeden çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Batur, şöyle konuştu:

Mersinli ve Hilal sırada

“Dört yıl sonra Gültepe ve belki Beştepeler bölgesinin kentsel dönüşümüne başlamış olacağız. Tarihi aksın ortaya çıktığı bir Konak tasarlıyoruz. Beştepeler dediğimiz 200 hektarlık alanın da planlamasını yapıyoruz. Burası aynı zamanda Kadifekale’nin de alt tarafında kalan bölge oluyor. Daha sonra Mersinli’den başlayıp Hilal’e kadar olacak olan bölgeyi planlayacağız. Başlamak bitirmenin yarısıdır; hedefimiz bu yıl planlara başlayabilmek.”

Turizme tarih dopingi

Kemeraltı’nda da turizmi yükseltmek ve esnafın işlerini yeniden canlandırmak gerektiğini dile getiren Batur, “Kemeraltı’nın UNESCO’nun listesine girmesinden sonra, artık bu işi takip edecek bir birim, Kemeraltı Müdürlüğü kurulması lazım. Kemeraltı’nın kalkınması için ne gerekiyorsa yapacağız. Yine tarihi ve turistik aksta yer alan Basmane bölgesinde, arkeolojik kazı alanı Altınpark için hazırladığımız projede sona geldik. Camlı terasların uygulanacağı projeyi tamamladık. Kıllıoğlu Hamamı ve Silahhane binasında restorasyon çalışmalarımız var” dedi.