Dostlarımız unutulmadı

Depremde yaralanan veya evsiz kalan can dostları Bayraklı ile Bursa Büyükşehir belediyeleri unutmadı. Bayraklı Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), bir online alışveriş firması ve Bursa Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenen can dostlar için işbirliği yaptı. Kampanyadan elde edilen gelirle 3 ton kuru mama satın alındı. Yarısı Seferihisar’a, diğer yarısı da Bayraklı’ya gönderildi. Bursa’da faaliyet gösteren fabrikadan yola çıkan yardımlara Büyükşehir Belediyesi de lojistik destek verdi, ayrıca 150 kilo da kuru kedi maması yardımında bulundu.