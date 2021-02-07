Dostluk kazansın

TFF 1. Lig’de ikinci yarının ilk iki maçında Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor’u yenerek seri yakalayan Akhisarspor, bugün alt sıralardaki önemli rakiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor’a konuk olacak. Balıkesir Atatürk Stadı’nda Kutluhan Bilgiç’in yöneteceği müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Geride kalan 19 haftada hanesine 16 puan yazdırabilen Aydeniz Et Balıkesirspor, düşme hattına kadar geriledi. Balıkesir temsilcisi, bu karşılaşmayı kazanarak çıkışa geçmek ve alt sıralarla bağını koparmak için sahada olacak.

‘Zorlu geçecek’

Teknik Direktör Mesut Dilsöz, zorlu deplasmandan galip döneceklerine inandığını söyledi. Üst üste alınan galibiyetlerin kendilerine büyük moral verdiğini ifade eden Dilsöz, “Amacımız kazanıp alt sıralarla bağımızı iyice koparabilmek. Balıkesirspor da aynı amaç için sahada olacak. Zorlu bir müsabaka bizleri bekliyor” diye konuştu. Öte yandan Balıkesir Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, rakiplerini mağlup ederek nefes almak istediklerini ifade etti.