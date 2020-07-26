‘Dostluklar ve hayatı paylaşmak en önemlisi’

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2019-2020 akademik yılında dereceyle mezun olan öğrencilere Ortak Mezuniyet Töreni düzenlendi. Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilen tören Dokuz Eylül Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. DEÜ Konservatuvarından derece ile mezun olan öğrencilerin dinletisi ile başlayan törende, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını dereceyle bitiren öğrencilere; eğitim gördükleri bölümlerin yöneticileri tarafından çeşitli hediyeler verildi. Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Belki mesleğinizi icra etmek belki de uzmanlık alanınızın dışında bir işle uğraşmak için heyecanla yanımızdan ayrılacaksınız. Ben bundan sonra da üniversitemizi temsil edeceğinize ve bizleri gururlandıracağınıza inanıyorum. Gelecekle ilgili planlarınızın gerçekleşmesini gönülden diliyorum ancak hayatın olumsuzlukları yüzleşmek zorunda kalırsanız, sakın moralinizi bozmayın. Dostluklar kurmak, hayatı paylaşmak her şeyden önemlidir. Yaşınız ilerledikçe çevrenizde güveneceğiniz insanların sayısının daha fazla olmasını isteyeceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Hiçbir şekilde vicdanınızın önünü set çekmeyin; aklınızı da asla birilerine emanet etmeyin. Sizleri seviyoruz; yolunuz ve bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.