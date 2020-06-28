Dramatık son

Altınordu, geçen hafta Bolu’da 1 puan ile yetindi. Etkileyici olmayan, izleyeni coşkulandırmayan düşük tempoda oynadı Bolu’da. Konuk Keçiören ise zirveyi zorlayan güçlü Bursaspor’u konuk etti ve yenerek 3 puanla ayrıldı alandan. Demem o ki, 2 takım da moralli ve de kazanma isteğiyle çıktı oyun alanına. İlk yarıda rüzgarı da arkasına alarak başlayan Altınordu, ilk 25 dakikada daha baskılı olan, gol ya da goller arayan taraftı. Buna karşın konuk Keçiören, Altınordu’nun akışkan, pas oyununu bozma isteğiyle uçlarda basıyor, savunmada boş alan bırakmıyordu.



Gol sürpriz oldu



Altınordulu futbolcular, kanatları yeterli etkinlikte kullanamıyor, şut mesafelerinde karşı kaleyi zorlayacak girişimlerde bulunamayınca golde de haliyle zorlanıyordu. Bu süreçte, sadece Okan’ın bir tek sol füzesi rakip savunmadan kornere yöneliyor ve de ilk yarının 1 dakikalık uzatmasında Keçiören sürpriz bir biçimde Cem’in kafasıyla gole ulaşıyor. Bu golde Altınordu savunmasının adam paylaşımında zaaflar gözleniyor. Ve o golle de ilk yarı sonuçlanıyor. İkinci yarıya Altınordu, Muhammed’in yerine Burak İnce ile oyuna başlıyor. Rüzgara karşı oynamasına karşın Keçiören’in daha sık etkili atakları beklenirken bu yarıda da topla oynama üstünlüğü ile gol arayışlarında kırmızı lacivertliler önde olan taraf. Lakin Keçiören savunması da disiplinli, alan daraltan savunma anlayışıyla Altınordu’ya net gol fırsatını vermemekte direniyor adeta.



Eşitlik golü umutlandırdı



79’da Okan’ın sert şutu kaleciden dönüyor. 61’de oyuna katılan Hüsamettin, kaleye çok yakın mesafede buluştuğu topu direğe nişanlıyor. Altınordu bir kez daha eşitlik fırsatını kullanamıyor. 81’de oyuna 3 dakika önce katılan Batuhan, sol çizgiden rakip kale önüne etkili bir top bırakıyor, o topa hamle yapan Kemal dokunamıyor, Altınordu bir kez daha eşitlikten oluyor. 90+4’te Ali Yaşar, soldan etkili bir köşe vuruşu kullanıyor, Keçiören savunmacısı Erdi, ters bir dokunuşla topu kendi kalesine gönderiyor, Altınordu eşitliğe ulaşıyor. Keçiören, sürpriz eşitlik golüne ağıt yakarken, santrayı yapıyor, Altınordu savunmasında Ali Yaşar, rahat pozisyonda topu kafayla Erhan’a gönderiyor. Erhan çok rahat alabileceği topu 85’te oyuna katılan Bokila’nın önüne bırakıyor. O da bu ikramı geri çevirmiyor, bitime çok az bir süre kala takımını tekrar öne geçiriyor. Altınordu yenilgiyi hak eden bir oyun oynamadı. Topla daha çok buluşan, rakip kaleye basan, gol arayışlarını düzenli sürdüren taraf olmasına karşın Keçiören defansının savunma alanını doğru parsellemesiyle oluşan ortamda, pas oyununda önde olmasına karşın final vuruşlarında yetersizdi. Bu bağlamda kırmızı lacivertlilerin yenilgiyi hiç hak etmediklerini de özellikle vurgulamalıyız.