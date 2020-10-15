15.10.2020 - 00:01 | | YUSUF ÇINAR
‘Dünya barışına katkı yapıyorlar’
Mehmet Nuri Göçen Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından, Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen ‘Uluslararası 7. Mehmet Nuri Göçen Seramik Çalıştayı’nın, sertifikaların da verildiği kapanış kokteyli önemli mesajlara sahne oldu.
YUSUF ÇINAR
Göçtur Turizm Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova, sanatçıların özverili çalışmalarıyla emeklerini ortaya koyduğunu vurguladı, “Dünya barışının sağlanmasında önemli rol aldıklarına inanıyorum” dedi.