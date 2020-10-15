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    HaberlerEge Haberleri ‘Dünya barışına katkı yapıyorlar’
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    15.10.2020 - 00:01 | | YUSUF ÇINAR

    ‘Dünya barışına katkı yapıyorlar’

    Mehmet Nuri Göçen Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından, Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen ‘Uluslararası 7. Mehmet Nuri Göçen Seramik Çalıştayı’nın, sertifikaların da verildiği kapanış kokteyli önemli mesajlara sahne oldu.

    ‘Dünya barışına katkı yapıyorlar’
    YUSUF ÇINAR

    Göçtur Turizm Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova, sanatçıların özverili çalışmalarıyla emeklerini ortaya koyduğunu vurguladı, “Dünya barışının sağlanmasında önemli rol aldıklarına inanıyorum” dedi.

    ‘Dünya barışına katkı yapıyorlar’

    ‘Dünya barışına katkı yapıyorlar’

    ‘Dünya barışına katkı yapıyorlar’




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